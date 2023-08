Incidente nel Reggiano, gravissimo un bimbo di 6 mesi

Un bambino di sei mesi è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Maggiore di Parma dov'è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso dopo essere rimasto ferito in un gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio sulla variante Sp62R, sulla Cispadana all'altezza di Codisotto di Luzzara, nella Bassa Reggiana.

Erano circa le 13.15 quando si è verificato uno scontro frontale fra due auto. Il neonato era a bordo di una Fiat Panda assieme alla famiglia: sono rimasti gravemente feriti la madre di 24 anni e il cuginetto di tre anni, ricoverati all'ospedale Poma di Mantova, mentre il padre 30enne che era alla guida è praticamente illeso, ma si trova a Parma assieme al figlio.

Grave anche il 24enne conducente dell'altra auto coinvolta, una Renault, in terapia intensiva a Mantova. Sul posto oltre al personale sanitario, anche i vigili del fuoco e la polizia locale che ha effettuato i rilievi volti a ricostruire la dinamica dell'incidente.



