Il meglio della poesia contemporanea in un festival modenese

Poesia Festival '23 prende il via sabato 19 agosto e proseguirà fino al 15 ottobre con il consueto appuntamento estivo e autunnale che ospita nel territorio modenese il meglio della poesia contemporanea e non solo.

Numerosi gli eventi in programma nei territori di undici comuni, che vedranno la poesia, la parola e la musica ancora una volta protagoniste della rassegna, giunta alla 19/a edizione. Le proposte di Poesia Festival oscillano tra il presente e il passato: ospiti della rassegna saranno autori contemporanei in dialogo con i grandi nomi della poesia di tutti i tempi. Un ruolo di primo piano avrà la parola colta nelle contaminazioni con musica e teatro, a comporre un ampio ventaglio di espressioni poetiche.

Ad aprire la rassegna sarà, a Pavullo, un appuntamento dedicato a Federico Garcia Lorca, voce tra le più originali e moderne del Novecento, che sarà ricordata dalla narrazione di Roberto Alperoli e dalle letture di Claudio Calafiore. A chiudere sarà invece il maggior poeta spagnolo, e uno dei più noti a livello internazionale, Luis Garcia Montero. Ottavia Piccolo sarà protagonista della serata del 22 settembre a Savignano sul Panaro, dove interpreterà l'adattamento teatrale di brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja, giornalista russa e attivista per i diritti umani uccisa nel 2006 a Mosca. In cartellone, tra gli altri, Alessandro Bergonzoni, Stefano Mossini, Andrea Scanzi, Vito, Irene Grandi, Ginevra Di Marco, Stefano Simoncelli e Umberto Fiori.



