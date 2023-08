Figliuolo nomina subcommissari Bonaccini, Giani, Acquaroli

Il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, ha firmato il decreto con il quale ha nominato Stefano Bonaccini, Eugenio Giani e Francesco Acquaroli, sub-commissari per la ricostruzione nelle regioni, rispettivamente, di Emilia Romagna, Toscana e Marche. I sub-commissari resteranno in carica sino alla cessazione dell'incarico del commissario straordinario.

Bonaccini, parlando a La7, ha rilanciato sul tema dei rimborsi dei danni: "Noi pretendiamo che il Governo, e pensiamo lo farà, metta le risorse come ha promesso. In questo momento non c'è un euro di rimborso ai privati".



