Beppe Vessicchio, 'nella musica oggi c'è troppa omologazione'

Tra i giurati del 65/o festival di Castrocaro c'è il maestro Beppe Vessicchio che - durante la conferenza stampa di presentazione della gara canora - ha spiegato che l'originalità è stata alla base della scelta, nelle selezioni: "Ci sono elementi che ampliano il panorama. Questa fa sempre bene. Fa bene alla comunità dei concorrenti. Magari qualche artista si trattiene dal calpestare alcuni cammini, alcune strade, perché pensa di essere solo, invece vedendo che c'è qualcun altro che ci prova e che magari riesce in quel cammino si sente incentivato a dar conto al proprio istinto.

Perché la cosa più comune in questi tempi, e che noi giurati riscontriamo, è il fatto che esiste una grande omologazione.

Invece è importante che ciascuno coltivi quello che ha dentro senza farsi fuorviare. Io sono per la biodiversità a tutti i costi".

La finale del festival si svolgerà il 22 settembre. La storica rassegna, che si rivolge ai nuovi talenti - di età compresa tra i 15 e i 36 anni - della musica italiana, in passato ha contribuito a lanciare star del calibro di Zucchero ed Eros Ramazzotti. In lizza nella finale di questa edizione 2023 saranno dieci giovani artisti.



