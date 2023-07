Scout cadono da una piattaforma, tre giovani feriti

Un gruppo di scout ha riportato traumi in seguito ad una caduta, ieri sera, a Lago del Ventasso, nel Reggiano, dove è intervenuto il Soccorso Alpino della stazione Monte Cusna. I giovani sarebbero caduti da una piattaforma sopraelevata, che sarebbe servita all'allestimento del campo. Su nove del gruppo, tre hanno riportato traumi cranici, spiega il Saer.

Gli infortunati sono stati raggiunti da una squadra di terra del Soccorso Alpino e da operatori dell'auto infermieristica di Castelnuovo nè Monti: i giovani sono stati immobilizzati e posti su barella per poi essere caricati sul mezzo fuoristrada e poi in ambulanza all'ospedale Sant'Anna di Castelnuovo per controlli.



