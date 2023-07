F1: Verstappen vince il gp del Belgio, Leclerc è terzo

L'olandese Max Verstappen, al volante di una Red Bull, ha vinto il Gp del Belgio di F1 a Spa. Al secondo posto il compagno di team, il messicano Sergio Perez, terzo il monegasco Charles Leclerc, su Ferrari.

Per Verstappen quella di oggi è la 45/a vittoria in carriera.

Al quarto posto si è classificato il pluricampione del mondo Lewis Hamilton, britannico della Mercedes, quinto l'altro ex iridato Fernando Alonso, al volante di un'Aston Martin, che ha preceduto George Russell con l'altra Mercedes. Settimo Lando Norris su McLaren. Quanto all'altra Ferrari, quella dello spagnolo Carlos Sainz jr, si è ritirato al 23/o giro.



