'Vacanze coi fiocchi', campagna punta sul cellulare alla guida

Riparte anche quest'anno la 24esima edizione di 'Vacanze coi fiocchi', la campagna per la sicurezza sulle strade delle vacanze promossa dal Centro Antartide che vede l'adesione del Comune di Bologna. In occasione della giornata di lancio nazionale e di una delle prime giornate da "bollino rosso" delle autostrade, un presidio di agenti della Polizia Locale del Comune di Bologna e operatori del Centro Antartide accompagnati da Claudio Mazzanti, consigliere del Comune di Bologna e presidente della Quarta commissione consiliare che si occupa di mobilità, ha 'occupato' il casello autostradale di San Lazzaro di Savena per distribuire a chi si metteva in viaggio verso il mare o altre destinazioni il materiale della campagna, augurando buon viaggio e invitando a "dare un passaggio alla sicurezza".

Obiettivo è riportare l'attenzione di tutti coloro che si mettono in auto alla prudenza alla guida e all'attenzione agli altri. L'edizione di quest'anno pone l'attenzione su quel dispositivo che è ormai al centro della quotidianità di tanti di noi, il cellulare: "i pochi secondi necessari a consultare un messaggio, fare o rispondere ad una chiamata, farsi un selfie per condividere il proprio stato d'animo in quell'attimo diventano particolarmente pericolosi quando si è alla guida poiché il nostro mezzo di trasporto continua a viaggiare incurante della nostra distrazione. Consultare anche solo 'al volo' una notifica procedendo ai 120 km orari si traduce nel percorrere una distanza pari a 3 campi da calcio praticamente alla cieca", spiegano gli organizzatori della campagna.

A partire da oggi sul territorio nazionale oltre un centinaio tra autostrade, amministrazioni locali, associazioni, aziende, media e radio promuovono la campagna diffondendo spot video e radio, manifesti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA