Scontro fra due auto nel Bolognese, sei ragazzi feriti

E' di sei feriti, tra i quali una giovane in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Pieve di Cento, nel Bolognese. A scontrarsi sono state due utilitarie: una Fiat 500 che procedeva lungo via Cremona e una Volkswagen Polo che si stava immettendo sulla stessa strada da una laterale.

Ad avere la peggio è stata una 19enne di Cento (Ferrara) che si trovava con un'altra ragazza sulla 500: soccorsa dal 118, è stata trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverata con prognosi riservata.

Gli altri occupanti delle due vetture, tutti giovani tra i 19 e i 27 anni, hanno riportato ferite lievi o di media gravità e sono stati medicati negli ospedali di Cento, Bentivoglio e Sant'Anna di Ferrara. Sulla Polo viaggiava un gruppo di amici di Milano. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale Reno Galliera.



