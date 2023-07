Imola Summer Sound, gli artisti 'vicini alla Romagna'

"Cantare qui stasera per noi è molto importante. Proviamo in questo modo a essere vicini con la nostra musica a una regione e un popolo che ne ha passate tante negli ultimi mesi. Chi non ci è passato magari non può capire le difficoltà e quello che si prova a perdere tutto da un giorno all'altro. Noi ci siamo, se non altro per regalare un momento di gioia e spensieratezza a tutti quei ragazzi che stasera saranno qui al concerto. Bisogna ripartire dalla normalità, dalle cose che ci fanno stare bene, per ricostruire piano piano una nuova quotidianità. Il dolore non si cancella in una sera, ma la musica può aiutarci a distrarci per un po'. Essere qui e cantare è il nostro modo per abbracciarli tutti dal palco". Lo ha detto Luchè, uno dei protagonisti del festival rap e trap Imola Summer Sound, il 29 luglio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, a sostegno della popolazione colpita dall'alluvione "Sono emozionatissimo, come se fosse una 'cosa nuova'. Dare qualcosa, fare qualcosa per gli altri ti riempie, ti fa guardare allo specchio più volentieri. Trotto a testa in giù per tutto lo stivale senza accorgermi a volte neanche dove sono, da Nord a Sud. Oggi penso che tutti noi sappiamo dove siamo e perché: la Romagna è patrimonio nazionale e noi siamo orgogliosi di dare i proventi di questo concerto per la gente che ha sofferto. Forza Romagna", ha aggiunto Geolier.

"Quella di questa sera a Imola sarà una serata speciale in cui metteremo insieme le forze a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione. Sono felice di poter fare la mia parte in questa occasione e avere la possibilità di dare una mano con la mia musica", ha detto poi Shiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA