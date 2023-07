Entra nell'auto di una signora e tenta di rapinarla, arrestato

E' entrato nell'auto di una signora, nei pressi della stazione ferroviaria di Viserba di Rimini, pretendendo dei soldi e delle sigarette e - al suo rifiuto - la ha minacciata di morte con un martello in mano.

Protagonista della vicenda - andata in scena ieri verso le 13 - un cittadino italiano di 45 anni, arrestato dalla Polizia con l'accusa di tentata rapina aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Allertati da una chiamata della donna, che lamentava di essere stata vittima di una tentata rapina, i poliziotti sono intervenuti sul posto e dopo essere stati avvicinati da un uomo - che ha raccontato loro i fatti e indicato il presunto responsabile della tentata rapina - hanno fermato l'aggressore nel cui zaino hanno rinvenuto un martello.

In base al racconto fatto agli agenti dalla signora il 45enne, con un martello in mano, era intento a rompere la catena di una bicicletta posteggiata nei pressi della stazione quando ha proferito delle frasi all'indirizzo della sua figlia più grande, condotta, insieme agli altri figli, dalla nonna. Tornata all'auto - con l'intenzione di spostarla in un luogo più sicuro - la donna sarebbe stata raggiunta dall'uomo che, salito sul veicolo, avrebbe preteso dei soldi e delle sigarette, prima di minacciarla di morte con il martello in mano. Terrorizzata, la donna è scappata e ha trovato rifugio in un vicino bar.

Il 45enne, giunto in Questura, ha minacciato di morte i poliziotti, colpendoli con le braccia: arrestato è stato condotto in carcere.



