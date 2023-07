In una giornata di traffico che si prevede intenso, sull'A1 Milano-Napoli è stato chiuso (poi in seguito riaperto) il tratto compreso tra l'inizio della complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 84: un autoarticolato ha fatto un salto di carreggiata dalla corsia sud alla corsia nord, coinvolgendo anche cinque autovetture. Una persona è rimasta ferita in modo lieve. Code e disagi, verso Bologna.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA