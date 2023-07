Non gli danno i soldi, danneggia ufficio postale, denunciato

Si è presentato alle Poste con l'intenzione di ritirare denaro dal libretto della madre, ma al diniego dei dipendenti ha danneggiato mobili e arredi. È successo a Guastalla, nella Bassa Reggiana, dove un 54enne è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, dato che l'ufficio ha dovuto sospendere il servizio per un quarto d'ora. L'uomo si è presentato allo sportello della filiale intorno alle 10 chiedendo di prelevare i soldi dal conto della mamma, ma la carta bancoposta è risultata essere non valida. A quel punto è andato in escandescenza, minacciando gli operatori con frasi come "spacco tutto, mi dovete dare i soldi, devo mangiare", poi ha colpito a pugni due pareti divisorie in plexiglass e un arredo di legno. Alcuni clienti e dipendenti, spaventati, sono usciti dalla filiale per chiamare i carabinieri. I militari, arrivati sul posto, hanno calmato l'uomo portandolo infine in caserma dov'è stata formalizzata la denuncia alla Procura di Reggio Emilia.



