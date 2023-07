Ministero della Cultura, 'interventi sul degrado a Villa Verdi'

Qualcosa si muove per quanto riguarda il crescente degrado di Villa Verdi, residenza del maestro a Sant'Agata di Villanova, oggetto di un'asta a causa del contenzioso tra gli eredi. Dopo i ripetuti articoli e appelli del quotidiano locale Libertà, con una nota inviata alla redazione, il ministero della Cultura ha infatti reso noto che "la Soprintendenza di Parma e Piacenza è intervenuta per procedere ad attività di sfalcio e potatura degli alberi e messa in sicurezza del verde del parco, un'azione - si precisa - che spetta al detentore del bene (in questo caso il custode giudiziario) in base alle norme vigenti".

La vicenda è seguita in prima persona dal ministro Gennaro Sangiuliano, che lo scorso 23 novembre è stato in visita nei luoghi cari a Giuseppe Verdi, assicurando l'impegno del governo che nell'ultima Legge di Bilancio ha stanziato i fondi per l'acquisizione della Casa-Museo del grande compositore. "Dopo l'intervento di ieri che proseguirà almeno fino al 10 agosto - così conclude la nota - la manutenzione del verde continuerà con azioni periodiche secondo un calendario in corso di elaborazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA