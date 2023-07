Festival fotografia Si Fest oltre i muri del carcere di Forlì

Il festival di fotografia Si Fest di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) quest'anno oltrepassa i muri del carcere di Forlì e diventa 'Testimone oculare', un progetto realizzato insieme da fotografi professionisti e persone detenute. La 32/a edizione del festival è in programma dall'8 al 10 settembre e nei weekend del 16-17 e 23-24 settembre, ed è affidata per il secondo anno alla direzione artistica di Alex Majoli. La manifestazione approfondirà l'originale percorso di educazione all'immagine fotografica delle nuove generazioni avviato lo scorso anno. Per realizzare 'Testimone oculare' quattro fotografi professionisti (Arianna Arcara, Cristina De Middel, Lorenzo Vitturi, Marco Zanella) hanno collaborato con sei persone detenute documentando ciò che ciascuna di loro desidera vedere, o rivedere, del mondo esterno. Gli esiti sono sei ricerche che varcano i confini del carcere, sei reportage progettati e sviluppati alla pari dai fotografi e dalle persone detenute.

Accanto a questo focus, ospitato al Consorzio di Bonifica, il percorso espositivo curato da Majoli prosegue come lo scorso anno nelle scuole elementari e medie di Savignano, per avvicinare il più possibile alla cultura fotografica allievi e insegnanti. Ogni mostra è associata a una materia diversa e anche i visitatori del festival sono così invitati a ragionare con gli schemi mentali degli studenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA