A San Lazzaro gli Stati generali dell'infanzia e adolescenza

Si terranno a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, il 26, 27, 28 ottobre 2023 gli "Stati generali dell'infanzia e dell'adolescenza", iniziativa voluta dalla sindaca del Pd Isabella Conti, che proprio venti giorni fa è diventata mamma per la prima volta. L'evento, in collaborazione con Nomisma, ha l'obiettivo di trovare potenziali soluzioni ai problemi di denatalità in Italia; tre giorni di confronto e riflessione aperti a tutti i sindaci, agli assessori all'infanzia e al Welfare, esperti nazionali e internazionali al fine di stilare un vademecum, un almanacco di buone pratiche per gli amministratori, individuando alcune priorità da presentare al governo.

"E' urgente comprendere come invertire la tendenza del calo demografico e come generare contesti educanti per i nuovi nati, i bambini, gli adolescenti, i futuri genitori - spiega Conti - Dal 2015, ho iniziato a interrogarmi su perché la nostra generazione abbia smesso di fare figli e perché il nostro Paese abbia un problema enorme di demografia. Se non interveniamo subito ci saranno conseguenze irreversibili". A San Lazzaro dal 2019 i nidi sono gratuiti per tutti. "Se lo abbiamo fatto qui, allora si può fare, ce la possiamo fare, non sono miraggi le politiche positive - sottolinea - dal 2019 a oggi la curva demografica sta rallentando il proprio decadimento, con una progressiva migrazione di genitori che vengono in questo comune a vivere per i nostri servizi". Gli Stati Generali si svolgeranno in diversi luoghi di San Lazzaro. L'inaugurazione sarà il 26 ottobre al Campus Kid, progettato da Mario Cucinella Architects, un nuovo polo scolastico per 900 studenti che aprirà il prossimo anno; il secondo giorno si svilupperà un focus sull'infanzia e il terzo giorno invece sull'adolescenza. "Il fattore tempo è determinante, entro pochi anni rischiamo di fare deragliare questo Paese - avverte Conti - Il mantenimento della sanità pubblica, della scuola pubblica, delle pensioni così come la conosciamo, dei livelli di assistenza per la terza età possono essere preservati soltanto se avremo un ricambio generazionale, se riusciremo ad aumentare la curva delle nascite", conclude la sindaca.



