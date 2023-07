A Bologna il colonnello Bramato, 'Arma vicina alla Comunità'

"Il concetto principale è che vogliamo essere vicini alla comunità, vicini ai cittadini". Si è presentato così il colonnello Ettore Bramato, incontrando i giornalisti appena insediatosi come comandante provinciale dei carabinieri a Bologna. Arrivato al posto di Rodolfo Santovito, Bramato negli ultimi due anni è stato capo dell'ufficio cerimoniale del comando generale dell'Arma, mentre in passato ha guidato le compagnie di Monreale, Cosenza, Roma Trionfale; è stato aiutante di campo del ministro della Difesa con Mauro e Pinotti, comandante provinciale di Verona, capo ufficio del vicecomandante generale.

Il nuovo comandante ha sottolineato le "sinergie istituzionali già presenti su Bologna" e l'impegno dell'Arma per "i reati di genere, i codici rossi, l'attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga, i reati predatori, le truffe agli anziani". Ci sarà un'attenzione particolare per i minori, "non solo in termini di polizia, ma anche culturali, con protocolli di legalità e incontri nelle scuole".



