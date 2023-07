Scopre di essere morto per Fisco, 'tutto risolto, sono risorto'

"Sono risorto oggi alle 13. Mi ha chiamato l'Agenzia delle Entrate, dicendomi che aveva ripristinato la realtà dei fatti". E' soddisfatto il signor Pietro Fanticini, 75enne imprenditore in pensione di Reggio Emilia, che era finito in una storia a tratti assurda, dopo essersi reso conto che per il Fisco risultava morto. L'equivoco era nato dal fatto che un suo omonimo, sempre residente a Reggio, è deceduto nel dicembre 2022.

"Nel pomeriggio di oggi - prosegue Fanticini - è arrivata anche una risposta ufficiale via pec dall'Agenzia delle Entrate, dove si spiega che c'era stata una immissione errata di dati in merito alla denuncia di successione del mio omonimo. Ora la situazione si è completamente risolta".

Il 75enne si era accorto di essere 'morto' dopo aver parlato con il suo medico.

"L'ho contattato nei giorni scorsi - racconta - per farmi prescrivere alcuni farmaci e ho scoperto, non riuscendo il dottore a farmi le ricette, una cosa curiosa: sono deceduto lo scorso anno. Tramite il commercialista ho provveduto a verificare con l'Agenzia delle Entrate la mia posizione: niente da fare". Ora però le cose sono tornate alla normalità. "Anche il mio medico, infatti, è riuscito finalmente ad inserire le ricette che mi servivano nel fascicolo sanitario elettronico.

Insomma, sono risorto a tutti gli effetti", afferma con soddisfazione Fanticini.



