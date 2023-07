'Wonderland', la fiaba di Alice illumina Rimini a Castelsismondo

Tornano gli spettacoli fiabeschi nel centro storico di Rimini. Dopo il successo del 'Peter Pan nei giardini di Kensington' che l'anno scorso nelle sue varie repliche ha raccolto complessivamente 55.000 spettatori, è la volta 'Wonderland. La versione di Alice'. Ispirato ad 'Alice nel paese delle meraviglie' di Lewis Carrol, lo spettacolo di proiezioni, coreografie volanti e giochi luminosi, è firmato ancora una volta da Monica Maimone e prodotto dal Festi group.

Lo show sarà proposto ogni venerdì e sabato dal 28 luglio al 12 agosto con doppia replica alle 21.30 e alle 22.30, e con ingresso libero. "Questa proposta - commenta il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - è espressione degli elementi qualificanti con cui ci candidiamo a Capitale italiana della cultura: la dimensione e il valore della nostra storia e dei nostri motori culturali, che in questo caso diventano una spettacolare quinta, il talento e l'eccellenza della creatività, la capacità di parlare ad un pubblico trasversale, ampio e non da ultimo quell'invito all'immaginazione, alla fantasia, ad andare oltre".

"È uno spettacolo pensato appositamente per Rimini e per la sua piazza dei sogni, e non potrebbe essere in altro luogo - commenta Maimone - costruito sul volo, con evoluzioni e acrobazie aree, pienamente visibile da tutto il pubblico che sarà presente in piazza. Raccontiamo Alice cambiando prospettiva, ripercorrendo la storia attraverso i suoi occhi. Ci saranno in scena 35 persone, una compagnia formata da tanti giovani, con un forte presenza riminese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA