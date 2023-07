Regioni: E-R, approvato l'assestamento di Bilancio

Approvato dall'Assemblea legislativa l'assestamento del Bilancio 2023 definito dalla Giunta regionale: una manovra complessiva da oltre 125 milioni per sanità e welfare, cultura, turismo, affitti, lavoro e imprese e, spiegano dalla stessa Regione per far fronte alla ripartenza post alluvione e continuare a crescere.

"Grazie ai conti in ordine e all'efficace gestione sancita anche dalla Corte dei Conti nel recente Giudizio di parifica - osservano in una nota il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e l'assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano - con la manovra di assestamento rispondiamo a nuove emergenze, a partire dall'alluvione, e ai bisogni sociali senza rinunciare a politiche di sostegno al lavoro, alle imprese e alle comunità locali. L'obiettivo è quello di garantire una crescita sostenibile che vada di pari passo con la coesione sociale e territoriale".

A giudizio di Bonaccini e Calvano, ancora, "tutto questo coprendo i mancati trasferimenti statali, dalla sanità ai trasporti. In un quadro di incertezza che sconta le conseguenze della guerra in Ucraina voluta dalla Russia, l'inflazione che ha toccato record a due cifre e il rialzo dei tassi d'interesse.

Insieme a tutte le Regioni, al di là del colore politico - argomentano - stiamo chiedendo al Governo di investire nella sanità pubblica, con i mancati rimborsi Covid e dei costi energetici che hanno fortemente inciso sui bilanci sanitari, mentre per quanto l'Emilia-Romagna chiediamo risorse certe per la messa in sicurezza del territorio dopo le alluvioni di maggio e il 100% dei rimborsi a cittadini e imprese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA