Rami sui binari, chiuso tratto della ferrovia Parma-Brescia

Gli alberi caduti a causa del maltempo hanno creato danni fra il Sud della Lombardia e l'Emilia-Romagna. In particolare la circolazione dei treni è sospesa dalle 6 sulla linea Parma-Brescia nella tratta fra Colorno (Parma) e Casalmaggiore (Cremona) con ritardi fino a 65 minuti.

I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la linea. E' invece ripresa dopo le 9 la circolazione dei treni fra Cremona e Mantova che era stata interrotta nel Cremonese fra Villetta Malagnino e Piadena per la caduta di piante in prossimità dei binari.



