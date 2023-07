Premio Ventaglio Presidente Repubblica all'Accademia di Ravenna

L'Accademia di Belle Arti di Ravenna si è aggiudicata il premio nazionale per la realizzazione del Ventaglio del Presidente della Repubblica. Per la prima volta, grazie al processo di statizzazione, l'Accademia romagnola ha potuto partecipare al concorso "il Ventaglio del Presidente" indetto per le Accademie di Belle Arti Statali e giunto alla 16/a edizione.

L'Accademia ha partecipato con otto bozzeƫti e la commissione giudicatrice ha decretato vincitore il ventaglio dell'allieva Giorgia Baroncelli: "un ventaglio simbolo di disciplina e resistenza - spiega l'autrice - dedicato a chi, quotidianamente, è sottoposto alla valutazione di scelte coraggiose e determinanti. L'oggetto è completamente rivestito da chiodi dorati e la rifrazione della luce su di essi renderà la superficie musiva cangiante. L'utilizzo di questo materiale accompagna la mia ricerca artistica e poetica che riflette sulla liberazione del dolore attraverso una pratica meditativa e musiva". La cerimonia di consegna del ventaglio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è prevista giovedì 27 luglio al Quirinale e parteciperanno all'evento la vincitrice del concorso Giorgia Baroncelli e la direttrice dell'Accademia Paola Babini: "un riconoscimento importante - dice Babini - in un momento difficile del nostro territorio, che dà lustro alla città di Ravenna grazie al buon lavoro svolto dall'Accademia e dalla specificità della sua offerta formativa".



