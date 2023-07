Polizia sequestra 5 quintali di hascisc e cocaina a Bologna

Sui panetti di hascisc e cocaina, in tutto quasi 5 quintali per un valore stimato di almeno 3 milioni di euro, ci sono finti loghi di noti marchi della moda, da Louis Vuitton a Dsquared, probabilmente utilizzati dai trafficanti per identificare il canale di provenienza e la qualità della partita di droga. Il maxisequestro, che comprende anche una pistola, varie munizioni e 61mila euro in contanti, è stato eseguito a Bologna dalla polizia, in una operazione che ha portato all'arresto di due cittadini albanesi: un 29enne ufficialmente residente a Firenze ma di fatto domiciliato a Bologna, in zona Massarenti, e un suo connazionale di un anno più giovane, irregolare sul territorio.

Gli investigatori della squadra Mobile, al termine di una indagine 'tradizionale' fatta di appostamenti e pedinamenti, sono intervenuti ieri dopo avere seguito il 29enne che abita in via Vizzani e che, uscito di casa, si è incontrato con il connazionale, sulla cui auto è stata trovata una prima partita di droga: 5 kg di cocaina in altrettanti panetti. Il resto è stato sequestrato in due appartamenti, fra via Vizzani e via Fiocchi, in uso allo stesso 29enne: altri 32 kg di cocaina, in vari nascondigli, e 440 kg di hascisc, suddivisi in 55 panetti.

Gli agenti hanno trovato anche una pistola senza matricola, con 6 cartucce in canna e altre 22 munizioni, e denaro contante per 61mila euro. "Si tratta di fornitori di alto livello - ha detto il dirigente della Mobile Roberto Pititto - vista la mole di sostanza stupefacente sequestrata, che sarebbe stata immessa anche sul mercato dello spaccio bolognese." Nella stessa zona della città, spiegano ancora gli investigatori, la polizia aveva svolto importanti sequestri di droga anche nel 2019 e nel 2021, sempre a carico di cittadini albanesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA