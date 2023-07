Mauro Repetto inaugura il Festival internazionale del videoclip

Il ritorno di Mauro Repetto degli 883 inaugura il 19 settembre al teatro Comunale di Ferrara la settima edizione del Festival internazionale del videoclip ImagInAction: l'artista, conosciuto in coppia con Max Pezzali, racconterà la storia del gruppo insieme ai video iconici dell'album Nord Sud Ovest Est, presenterà in anteprima il libro Non ho ucciso l'uomo ragno, scritto insieme al giornalista Massimo Cotto ed edito da Mondadori, e si esibirà in una performance dal vivo.

La rassegna dedicata al mondo del video musicale si svolgerà in tre serate, fino al 21, che avranno per protagonisti grandi artisti della scena musicale con eventi live, per raccontare al pubblico la storia delle loro carriere. Dal 26 luglio intanto sono aperte le iscrizioni per partecipare al Young ImagInAction Award 2023, realizzato in collaborazione con Bper Banca. Il contest di questa edizione è incentrato su Nord Sud Ovest Est degli 883, di cui ricorrono i trent'anni, e su The dark side of the moon dei Pink Floyd, in occasione dei 50 anni dall'uscita.

Il contest "filma e mandaci il tuo videoclip o il tuo videolive di uno dei brani dei due album" è rivolto alle cover band (non verranno accettati video realizzati su basi musicali originali): la giuria, presieduta dal regista e direttore artistico Stefano Salvati e dall'autore televisivo Domenico Liggeri, sceglierà i due vincitori, uno per ogni album. I due videoclip prescelti per la finale verranno proiettati durante una delle serate e i loro autori avranno l'opportunità di esibirsi sul palco del festival.

Durante la rassegna verrà inoltre assegnato dall'Academy del Festival il Premio Miglior Videoclip Italiano 2022-2023, istituito in collaborazione con Fimi, Afi e Pmi: partecipano al concorso gli oltre 800 videoclip italiani pubblicati tra gennaio 2022 e giugno 2023. Il ricavato delle tre serate sarà devoluto alla Protezione civile per sostenere e aiutare le vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna.



