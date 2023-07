La 'passione romagnola' al museo Autodromo di Imola

In occasione del periodo turistico estivo, lo Show-Room Motor Valley, il Museo Checco Costa dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola riapre al pubblico il 28 luglio con la mostra '100 Anni di Passione automobilistica in Romagna'.

Attraverso l'esposizione di veicoli d'epoca e foto digitali - si spiega - la mostra intende narrare la passione per il Motorsport di un territorio, la Romagna e rievocare i protagonisti e gli eventi automobilistici più significativi degli ultimi cento anni di storia. Un punto di partenza fondamentale è rappresentato dal Circuito del Savio, prima gara in 'circuito' che si tenne in Romagna nel 1923 dove Enzo Ferrari conquistò la sua prima vittoria al volante dell'Alfa Romeo. Una vittoria simbolica perché quel giorno Ferrari, ancora pilota, incontrò per la prima volta la famiglia Baracca da cui erediterà poi il Cavallino Rampante divenuto simbolo inconfondibile della Ferrari nel mondo.

Saranno inoltre esposte alcune iconiche vetture che hanno fatto la storia della Formula 1 con la presenza di un'area dedicata ad AlphaTauri, il tutto arricchito da immagini digitali proiettate sugli schermi che mostrano l'evoluzione del tracciato imolese. La mostra sarà visibile al pubblico fino a domenica 10 settembre.

Allo Shop del Museo sarà inoltre possibile acquistare il libro celebrativo 'Imola, il romanzo dell'autodromo' opera di Pino Allievi che fa parte della collana 'machina' di FormulaPassion.it, curata da Mauro Coppini, con il coordinamento di Antonio Azzano, nato per celebrare i 70 anni dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.



