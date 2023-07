Festival Castrocaro, Beppe Vessicchio giudica i nuovi talenti

La 65/a edizione del Festival di Castrocaro entra nel vivo: sono 58 i giovani artisti ammessi al nuovo step delle selezioni previsto sabato 29 luglio, da cui usciranno gli otto finalisti che calcheranno il 22 settembre il palco della finale condotta dal rapper Clementino.

I talenti si esibiranno nella sede di Isola degli Artisti ad Aprilia (Latina) e verranno valutati da una giuria presieduta dal direttore d'orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio. Sono stati 250 i giovani che hanno partecipato alle due sessioni di Masterclass e Audizioni dal vivo che si sono svolte nelle scorse settimane nella sala consiliare del municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Patron e direttore esecutivo è Carlo Avarello, compositore, produttore e fondatore della label Isola degli Artisti, al quale è stata affidata per i prossimi tre anni la produzione esecutiva televisiva del Festival di Castrocaro. La manifestazione dedicata alle 'voci nuove della canzone' in anni passati ha permesso di lanciare artisti come Zucchero ed Eros Ramazzotti, ma ha poi sofferto il crescente interesse del pubblico e delle stesse nuove leve verso i talent.



