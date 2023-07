'Speriamo che l'Egitto sia più aperto e liberi prigionieri'

"La situazione negli ultimi anni non era così buona a livello di diritti umani". Lo ha detto Patrick Zaki che, intervistato a Sky Tg24, ha anche ricordato: "Moltissimi sono detenuti". L'attivista ed ex studente dell'università di Bologna - dopo aver passato 22 mesi in carcere e altri 19 a piede libero ma con divieto di espatrio perché accusato di diffusione di notizie false in un articolo - era stato condannato dal tribunale egiziano a 3 anni, ma ha ricevuto la grazia presidenziale.

"Oggi, speriamo che dopo la grazia che è stata concessa a me da parte del governo egiziano, ci possano essere altri episodi simili e più consapevolezza (sulla situazione, ndr) dei prigionieri politici", ha continuato Zaki. "Abbiamo ancora tantissimi prigionieri che devono essere liberati - ha aggiunto - speriamo che la società civile egiziana e la scena politica in Egitto riescano a diventare più aperte nei prossimi tempi. Ci aspettiamo che vengano liberati più prigionieri politici, che ci sia più libertà per la stampa e per gli accademici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA