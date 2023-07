Vento forte tra Bolognese e Romagna, rami sulle strade e disagi per i treni

Forti raffiche di vento all'alba nell'Appennino bolognese e in alcune zone della Romagna, con rami e piante cadute sulle strade e problemi di viabilità. Per esempio a Monghidoro, dove la sindaca Barbara Panzacchi segnala rami sulla Statale della Futa e raccomanda "la massima prudenza nella circolazione". Anche Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, il sindaco Luca Della Godenza chiede massima attenzione, in particolare sulla via Emilia: "Si sono verificati diversi cedimenti di rami e di alcune piante. Siamo al lavoro insieme con il personale del comune per i ripristini di viabilità e per la messa in sicurezza".

A Ravenna alberi e rami sono stati abbattuti in diverse zone della città e del forese, con interventi di polizia locale e vigili del fuoco per liberare le carreggiate. Per via delle forti raffiche di vento il Comune di Ravenna ha disposto, "a tutela della pubblica incolumità", il divieto di accesso ai parchi e alle pinete da ora e fino a cessata emergenza. Sempre a causa del forte vento, il Comune ha disposto anche il divieto di accesso ai cimiteri, ad esclusione dei funerali programmati. Interrotta, inoltre, la linea elettrica nel forese sud di Ravenna, in particolare nelle Ville Unite e Disunite. La situazione è stata segnalata ad Enel già in prima mattinata, che ha subito mandato due squadre. Sul posto sono presenti anche l’assessora Federica Moschini e i presidenti dei Consigli territoriali.

Problemi anche a Forlì, che poco prima della sette, è stata colpita da un tornado. Le raffiche di vento hanno raggiunto, e superato in spazi aperti, i cento chilometri orari. Strage di rami e diversi gli alberi interamente crollati a terra sotto la spinta del fortissimo vento. Danneggiate anche alcune vetture e altrettanto dicasi per tetti e coperture di abitazioni e aziende. Strade invase da centinaia di bidoni dell'immondizia, esposti all'esterno delle abitazioni per la raccolta porta a porta. Immediatamente sono entrate in azione le squadre dei vigili del fuoco per liberare le strade da rami, alberi e oggetti vari e per verificare le condizioni delle coperture delle case più danneggiate. Non si segnalano danni a persone.

La circolazione sulla linea ferroviaria Bologna - Ancona risulta rallentata per via dei danni causati dal maltempo. È in corso l'intervento dei tecnici. I treni Alta velocità, Intercity e regionali potranno subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi. Inoltre in mattinata la circolazione è stata sospesa tra Faenza, nel Ravennate, e Forlì.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA