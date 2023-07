Un test individua il Parkinson prima dei sintomi

Un gruppo di ricerca dell'Università di Bologna, dell'Irccs-Istituto delle Scienze neurologiche di Bologna e dell'Università di Lund ha sperimentato con successo la capacità di un test sul liquido cerebrospinale di individuare nei pazienti la presenza della malattia da corpi di Lewy anche prima della comparsa di sintomi noti come disturbi motori o cognitivi.

La malattia da corpi di Lewy - un termine ombrello che include sia il morbo di Parkinson che la demenza da corpi di Lewy - è la seconda malattia neurodegenerativa più comune dopo il morbo di Alzheimer.

I risultati del lavoro di ricerca, pubblicati in due articoli su Nature Medicine - si spiega - mostrano che la valutazione della alfa-sinucleina patologica mediante questa metodica innovativa fornisce un migliore approccio di medicina di precisione nei pazienti con decadimento cognitivo anche lieve per prevedere traiettorie cliniche, con significative implicazioni per la gestione di questi pazienti.

"Il test sul liquido cerebrospinale che abbiamo sperimentato ha restituito risultati molto promettenti", commenta Piero Parchi, professore al dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie dell'Università di Bologna, tra i coordinatori dello studio. "Ci aspettiamo che il test inizi ad essere utilizzato in tempi brevi, per migliorare la capacità di diagnosi e di prognosi nelle cliniche specializzate che si prendono cura di individui con disturbi del movimento e sintomi cognitivi".

La malattia da corpi di Lewy è causata dal malripiegamento di una particolare proteina nel cervello, la 'proteina alfa-sinucleina'. Quando avviene questo malripiegamento, la proteina si aggrega e forma quelli che vengono chiamati 'corpi di Lewy', che danneggiano le cellule nervose. L'alfa sinucleina 'patologica' è in grado di indurre il malripiegamento di altre molecole creando un effetto domino che porta allo sviluppo della patologia.

L'analisi del liquido cerebrospinale ha evidenziato che quasi il 10% degli 'asintomatici' aveva corpi di Lewy nel cervello: un risultato che mostra come sia possibile rilevare la malattia da corpi di Lewy anche prima che compaiano i primi sintomi.



