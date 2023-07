Pugilato: domani a Ferrara c'è il Tricolore dei pesi medi

Si annuncia come una bella serata di pugilato quella che domani, nella cornice del Campo Scuola di Ferrara, ha in cartellone la sfida per il titolo di campione d'Italia dei pesi medi tra il detentore Luca Chiancone, 25enne triestino, e lo sfidante Yassin Hermi, 21enne fiorentino.

Si tratta di boxeur 'affamati' e imbattuti. Entrambi hanno il pugno pesante e sarà quindi un match tra picchiatori. Così, vista anche l'irruenza di Chiancone e la sua propensione a combattere a viso aperto, la probabilità che il match si concluda prima del limite è concreta. Chiancone, che ha come colpo più efficace il gancio, lo ha già fatto nelle sue due ultime esibizioni, prima quando ha sfidato il quotato Joshua Nmomah, novarese di origini nigeriane messo Ko alla terza ripresa, e poi quando ha conquistato il titolo italiano contro il tarantino Giovanni Rossetti, messo fuori combattimento già nella prima ripresa.

Yassin Hermi è stato invece vice campione europeo nella categoria Junior nel 2018, poi è passato professionista nel luglio del 2020. Il suo record è di 13 vittorie in altrettanti match, 10 dei quali prima del limite. E' un pugile dotato di tecnica e freddezza e ha studiato attentamente l'avversario. Ora la parola passa al ring.

Da seguire, nella stessa riunione, anche l'incontro nei pesi mosca fra il palestinese-ferrarese Ahmed Obaid e il marocchino residente in Italia El Ghouyal: se vincerà, Obaid sarà nominato sfidante ufficiale per il titolo italiano.



