Oncoematologia pediatrica del Sant'Orsola si avvicina alle Car-T

Dopo un anno di lavoro dedicato, il programma trapianto di Cse (cellule staminali emopoietiche) in Pediatria dell'Irccs Sant'Orsola di Bologna ha ottenuto la certificazione 'Jacie'. Si tratta, spiega il policlinico, di un accreditamento di eccellenza, riconosciuto a livello internazionale ai centri specializzati nel trapianto di cellule staminali, che apre le porte a nuove linee terapeutiche per i pazienti affetti da leucemia: dalle immunoterapie cellulari (Car-t) ai programmi di terapia genica, passando per il trapianto di microbiota fecale.

La certificazione Jacie viene riconosciuta dal Joint Accreditation Committee Isct/Ebmt, il comitato congiunto costituito dalla International Society for Cellular Therapy (Isct) e dalla European Society for Blood and MarrowTransplantation (Ebmt). L'accreditamento tecnico-professionale viene assegnato alle strutture che rispondono a requisiti specifici di alta specialità in campo trapiantologico.

Da tempo l'Irccs Sant'Orsola è certificato Jacie per il Programma trapianto di cellule staminali dell'adulto. Ora, con questo ulteriore passo in avanti, si va ad iscrivere anche nell'elenco dei 19 centri pediatrici italiani accreditati.

La certificazione, spiega il Sant'Orsola, acquisisce particolare importanza in quanto requisito necessario per l'abilitazione alle immunoterapie cellulari e geniche. "Da oggi - dice il responsabile del Programma e direttore dell'unità operativa di Oncoematologia Pediatrica, Arcangelo Prete - possiamo avanzare richiesta a livello regionale per essere inseriti nell'elenco dei centri pediatrici abilitati alla somministrazione di Car-t, di terapie geniche e all'esecuzione del trapianto di microbiota fecale. Trattamenti innovativi che rappresentano una speranza in più per bambini e ragazzi affetti da tumori ematologici".





