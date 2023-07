Gessica Notaro fra i supereroi di Disneyland Parigi

Gessica Notaro è entrata a far parte della squadra dei 13 Avangers del parco di divertimenti Disneyland Paris. La 33enne riminese, dopo l'agguato con l'acido dell'ex nel 2017 che le ha sfregiato il volto, è diventata un personaggio televisivo e un'attivista nel contrasto alla violenza di genere.

"Non interpreto altro che me stessa. All'interno del parco e della collaborazione Gessica diventa supereroina per quello che rappresenta nella società", spiega in un'intervista al Qn. Il suo superpotere è "l'energia. Tutto passa attraverso l'energia: canale per reagire alle difficoltà che la vita mi ha posto davanti. L'energia è il carburante con cui viviamo le nostre relazioni e che utilizziamo in tutto ciò che decidiamo di fare.

Con l'energia possiamo cambiare il nostro futuro, renderlo migliore". "Per me - aggiunge - è stato un grande onore, a maggior ragione da amante della Disney e dei supereroi Marvel".

Le sue battaglie non si arrestano. "In questi anni di attivismo - dice - ho potuto appurare che per scongiurare i rischi derivanti dallo stalking, solo un deterrente concreto come la presenza di investigatori privati al seguito e a protezione delle vittime, nonché per un lavoro d'investigazione e raccolta prove a carico degli stalker, sia veramente efficace".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA