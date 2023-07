A settembre torna 'Porte aperte Clai', musica ed eventi

Torna 'Porte Aperte Clai', l'appuntamento che il primo weekend di settembre porterà a Imola tante iniziative e darà modo di conoscere da vicino come opera una grande realtà agroalimentare.

Parte centrale di questa edizione sarà l'incontro 'I salumi di eccellenza: la Passita di Romagna', che si terrà domenica 3 settembre, alle 16, nella sala polivalente del centro direzionale Clai. Un evento (a pagamento con prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria@clai.it) di cultura e degustazione riservato a 60 partecipanti che comprenderà anche la visita guidata al salumificio di Sasso Morelli e allo storico Parco e Giardino di Villa La Babina, che fa parte del circuito dei Grandi Giardini Italiani.

"Rispetto all'anno scorso abbiamo introdotto elementi di novità in termiti di qualità della nostra proposta, mantenendo tuttavia intatta la natura e l'essenza di Porte Aperte Clai, che per noi rimane un appuntamento che ha come base la trasparenza", sottolinea Giovanni Bettini, Presidente Clai.

Ci sarà poi un concerto organizzato in collaborazione con Emilia-Romagna Festival, sabato 2 settembre dalle 21.30 a Villa La Babina, a Sasso Morelli di Imola, sede della Cooperativa: sulle musiche di Donizetti, Bizet, Puccini e Rossini, si esibiranno la mezzosoprano romagnola Daniela Pini e il tenore Diego Cavazzin, accompagnati da Lorenzo Bavaj, pianista. Prima del concerto ci sarà la consegna del 'Premio 100% Italiano' e sempre nel corso della prima giornata sarà presentato un intervento di rimboschimento permanente con arbusti ed alberi Domenica 3 settembre, si aprirà con la quarta edizione della "Campestre Clai", la corsa competitiva dalla 9.30, e una 'Passeggiata ecologica' di sette chilometri aperta a tutti tra alberi secolari, vigneti e campi coltivati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA