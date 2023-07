Zaki: oggi non sono previste iniziative con Comune e Unibo

Vissuta, ieri, una giornata dalle emozioni forti - che non ha esitato a definire "il giorno più importante della mia vita" - con l'arrivo a Malpensa e poi il ritorno nell'amata Bologna, dove ha ricevuto la pergamena di Laurea conseguita il 5 luglio da remoto prima di parlare ai suoi 'concittadini' in Piazza Maggiore, per Patrick Zaki, oggi, a quanto si è appreso, non sono previsti incontri ufficiali o istituzionali. Quella che, di fatto, è la sua prima giornata interamente bolognese dovrebbe essere dedicata agli amici e ai compagni di Università che lo hanno atteso in tutti questi anni.

Non sono in programma, al momento, altri appuntamenti ufficiali organizzati da Università o Comune, dopo quelli di ieri. Resta unicamente fissata la festa in Piazza Maggiore di domenica prossima. Nel frattempo l'attivista sta postando sui social alcuni momenti della giornata di ieri.



