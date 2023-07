Università: Ferrara, solidità conti e nuovo corso su Ai

Chiuso il 2022 con un utile di 41,9 milioni di euro e una solidità patrimoniale testimoniata dall'espansione del capitale investito fino a 459 milioni, l'Università di Ferrara si consolida e vara nuova laurea magistrale sull'intelligenza artificiale, innalza la soglia Isee a 27.000 euro e punta a maggiori investimenti per il benessere psicologico degli studenti.

Nel dettaglio la nuova laurea magistrale in Intelligenza Artificiale, Data Science e Big Data è stata attivata dai Dipartimenti di Ingegneria e di Matematica e Informatica ed è stata progettata consultando un ampio ventaglio di aziende sia del territorio sia di rilevanza internazionale, per rispondere alle esigenze concrete del mondo del lavoro. Mentre sul fronte delle tasse universitarie, la cosiddetta 'No Tax Area' è stata elevata fino a 27.000 euro e sono state decise riduzioni per i redditi fino a 60.000 euro. Quanto agli investimenti per il benessere degli studenti, i fondi per il servizio di supporto psicologico 'Da soli mai' sono aumentati più del 50% rispetto allo scorso anno: si è passati da 150.000 euro del 2022 a 230.000 di quest'anno. Il servizio è gratuito e offre sia consulenze personalizzate, sia seminari di gruppo.

"L'Ateneo di Ferrara agisce secondo logiche virtuose nella gestione patrimoniale, finanziaria ed economica - sottolinea la rettrice dell'Ateneo, Laura Ramaccioni -. Inoltre abbiamo sempre grande attenzione alle esigenze degli studenti, con i quali vogliamo continuare ad avere un costante e proficuo dialogo.

Tutto questo rappresenta la condizione necessaria per proseguire verso le nostre mission: ci consente, ad esempio, di ampliare le misure di diritto allo studio e di sostegno al benessere psicologico che garantiscono le condizioni migliori per la formazione".



