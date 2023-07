Minaccia il vicino di casa con una pistola elettrica, denunciato

Ha minacciato il vicino di casa con una pistola a impulsi elettrici. È successo a Brescello, nella bassa Reggiana, dove un 43enne reggiano è stato denunciato dai Carabinieri con le accuse di minaccia aggravata e detenzione abusiva di armi, Gli inquirenti, in una perquisizione domiciliare, gli hanno sequestrato tre pistole 'taser', tre storditori e un tirapugni elettrico, oggetti tutti detenuti illegalmente.

I fatti risalgono a una sera di tre giorni fa, quando l'uomo - al culmine di un litigio col vicino di casa 37enne - lo avrebbe minacciato di morte. E in un secondo momento, avrebbe fatto lo stesso anche con il fratello del vicino. Stando a quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe scaturito da futili motivi: il figlio della vittima delle minacce sarebbe sceso in cantina per prendere dell'acqua incontrando il cane del vicino che gli ha abbaiato con ferocia. Il padre del bambino è andato a lamentarsi, ma il padrone dell'animale avrebbe estratto la pistola per intimidirlo.



