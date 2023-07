Allerta gialla per temporali e vento in Emilia-Romagna

Allerta gialla per temporali e per vento sull'Emilia-Romagna. A disporla dalla mezzanotte di oggi a quella di domani sono l'Arpae e la Protezione Civile. Nel dettaglio, viene evidenziato nella misura, per la giornata di domani "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati sulla pianura emiliana e sull'Appennino centro-occidentale. Sono inoltre previsti, sulla pianura centro-orientale e sulla dorsale appenninica, venti di burrasca moderata prevalentemente da sudovest, con rinforzi e raffiche di intensità superiore in particolare sulla Romagna".





