Treccine e bigiotteria in spiaggia, ancora due stangate

Era solo bigiotteria ma l'ha pagata cara lo stesso. In mattinata una 43enne originaria della Mauritania sorpresa dalla polizia locale a Lido Adriano, sul litorale ravennate, a vendere 250 pezzi tra braccialetti, anelli e orecchini per un valore di oltre 4.000 euro, non solo si è vista sequestrare la merce ai fini della confisca ma per lei è scattata una multa da 5.164 euro oltre all'ordine di allontanamento.

I controlli, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell'abusivismo commerciale in spiaggia, a Lido di Dante, sempre sul litorale ravennate, sono costati 1.000 euro a una 35enne di origine senegalese trovata con il materiale per realizzare treccine: il verbale per lei è scattato per via della violazione del regolamento comunale sull'esercizio dell'attività di acconciatore fatto in forma itinerante e senza abilitazione professionale. Anche per lei, verbale di allontanamento e di sequestro della merce, cioè sette matasse di fili variopinti per treccine, un set di aghi, vari elastici e diverse perline.

Nei giorni scorsi sempre a Lido Adriano, i controlli dei vigili dell'unità Antiabusivismo commerciale, erano valsi una multa da quasi 10 mila euro per un venditore di cocco abusivo: ovvero, oltre al sequestro merce (26 fette e sei mezzi frutti), per lui erano scattate le multe.



