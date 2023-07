Tempesta nel Ravennate, case scoperchiate a Conselice

Una tempesta di vento e una forte grandinata hanno colpito nel pomeriggio anche zone fortemente danneggiate dall'alluvione di maggio: come le frazioni ravennati di Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant'Alberto. Poi Alfonsine, Bagnacavallo, e Fusignano.

"L'evento che si è abbattuto su una ampia area ha colpito anche il nostro territorio comunale: raffiche di vento pazzesche con fenomeni simili a vere e proprie trombe d'aria hanno scoperchiato alcune case, divelto coperture e tetti, provocati danni a diverse auto, sradicato grossi alberi, tranciato linee elettriche", ha detto Paola Pula, sindaca di Conselice, uno dei paesi simbolo dell'alluvione di maggio. "Stiamo facendo dei sopralluoghi per una prima sommaria ricognizione e per richiedere gli interventi di urgenza".

Danni anche nel Ferrarese, Modenese, Reggiano, Parmense e Bolognese.



