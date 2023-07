Sequestrati nel Modenese 39 kg di cibo per cani e gatti scaduto

Sequestrati, dai Carabinieri del Nas di Parma, 39 chilogrammi di cibo per animali scaduti. Il sequestro è legato ad un controllo svolto alcuni giorni fa a Castelfranco Emilia, nel Modenese, in un esercizio commerciale specializzato nella vendita di alimenti e prodotti per animali da compagnia.

Nel dettaglio i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo 209 confezioni di alimenti per cani e gatti, pari a 39 chilogrammi, dal valore commerciale di circa 300 euro con data di conservazione oltre il termine di validità. Al legale responsabile dell'esercizio è stata comminata una sanzione per un importo complessivo di 500 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA