Non si ferma all'alt, tampona e rifiuta l'alcoltest, denunciato

È fuggito all'alt dei carabinieri e una volta raggiunto dopo l'inseguimento si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Inoltre guidava con la patente scaduta e senza assicurazione dell'auto. È successo due giorni fa, intorno alle 9 di mattina, a Calerno di Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, dove i militari hanno notato che l'uomo al volante stava effettuando alcune manovre pericolose.

La gazzella dell'Arma gli ha mostrato la paletta, intimandogli di fermarsi, ma lui ha ignorato l'ordine. Da qui è scaturito un inseguimento per una quindicina di chilometri, nel corso del quale l'uomo ha pure tamponato un'altra vettura. Alla fine è stato bloccato non senza difficoltà, con l'uomo che ha ha cercato di aggredire i carabinieri, e identificato. Si tratta di un 53enne, residente in un Comune della Bassa Reggiana, denunciato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto dell'accertamento in stato di ebbrezza oltre ad essere stato multato per diverse irregolarità del codice della strada. Per il suo veicolo inoltre è scattato il sequestro amministrativo.



