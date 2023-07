In casa con un chilo di cocaina, arrestato 47enne

Era uno dei vertici dell'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti a Bologna sgominata dalla recente maxi operazione della Squadra Mobile della Polizia. Trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina, un cittadino di origini marocchine di 47 anni è stato arrestato dal personale del Commissariato di Polizia di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante le operazioni di notifica dell'ordinanza di custodia cautelare, l'uomo, irregolare sul territorio e con precedenti specifici, alla vista degli operatori è apparso nervoso. Gli investigatori, approfondendo il controllo, hanno rinvenuto nell'abitazione del 47enne lo stupefacente oltre a 6.800 euro in contanti. Sequestrati la sostanza e il contante.

L'uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale 'Rocco D'Amato' di Bologna in attesa dell'udienza di convalida e del rito direttissimo che si è tenuto ieri mattina, al termine del quale è stata confermata la custodia cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA