Grandinate in Emilia tra Parma e Reggio, danni alle auto

Una violenta grandinata si è abbattuta sulla fascia pedemontana del parmense colpendo in particolare i comuni di Felino e Sala Baganza e, in parte, le frazioni del comune di Parma, Panocchia, Carignano e Corcagnano.

Prima un forte vento e poi chicchi grandi come cubetti di ghiaccio. Non si segnalano al momento comunque danni ingenti, se non alle auto in sosta.

Anche nella Bassa reggiana ci sono stati interventi dei vigili del fuoco per le grandinate e il vento e un'albero è finito su un'auto con all'interno persone, a Reggiolo, ma senza feriti. Danni segnalati anche nella Bassa Modenese, in particolare a Mirandola.

I temporali hanno raggiunto Bologna e anche il centro della città è stato colpito da una forte grandinata, con chicchi grandi come noci che fanno suonare gli allarmi delle auto in sosta. Danni e disagi sono stati segnalati in provincia, nella zona di Zola Predosa, Anzola Emilia, Valsamoggia e verso il Ferrarese.





