Sport: Rimini capitale dello street urban style

Rimini, la città "che non dorme mai" e icona del divertimento, il 28 e 29 luglio 2023 accoglie in Piazzale Kennedy due grandi eventi firmati Red Bull, diventando per un intero week end la casa italiana dello Street Urban Style.

L'evento globale di street dance dal format unico ed esclusivo, che offre a ballerini provenienti da tutta Italia la possibilità di esprimersi attraverso il proprio personale stile. Saranno 16 i performer che si sfideranno nella Finale Nazionale con battle 1vs1 a eliminazione diretta: due i turni a disposizione per offrire spettacolo e intrattenimento, ma soprattutto per convincere il pubblico - unico giudice della gara - che avrà il compito di decretare il vincitore alzando in aria le schede di voto (rosse o blu). Nessuna coreografia pianificata o musica prescelta, si tratta di vivere il momento e stupire la folla, interpretando con il proprio stile la base musicale proposta a sorpresa da Deejay Ake. Host della serata: Valentina Vernia aka Banana, ballerina (nel 2018 ha partecipato ad Amici) e content creator con 2 milioni di follower su Tik Tok e più di 270K su Instagram e Filippo Trombetti aka Philgood, da 20 anni professionista e rappresentante della scena breaking e Streetdance italiana, conosciuto e rispettato all'interno della scena mondiale.

E poi il Red Bull Half Court, il torneo di basket 3 contro 3 che vede confrontarsi i migliori streetballers a livello internazionale, ha vissuto nel 2023 la sua terza edizione: dopo la tappa d'esordio a Milano, ci sono state numerose opportunità, nelle principali città italiane come Venezia, Roma, Bari, Napoli, Firenze, Cagliari e Torino per conquistare le wild card che hanno garantito l'accesso alla finale italiana, quest'anno appunto prevista a Rimini. I vincitori parteciperanno alla finale mondiale che si svolgerà a Belgrado, in Serbia, dal 15 al 17 settembre, a casa di Dušan Bulut, leggenda del 3 contro 3 e ambassador mondiale del Red Bull Half Court. In campo maschile, per i vincitori italiani, ci sarà la responsabilità di difendere il titolo conquistato a ottobre dello scorso anno, in Egitto, che avevano trionfato contro il Giappone nello scenario mozzafiato delle Piramidi di Giza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA