Madre e bimba morte in slitta, assolto presidente funivie

E' stato assolto in tribunale a Bolzano dall'accusa di omicidio colposo in concorso Sigfried Wolfsgruber, presidente del consiglio di amministrazione della società Funivie Corno del Renon, per l'incidente mortale in slitta del 4 gennaio 2019 sul Corno del Renon. Renata Dyakowska, 38enne di Reggio Emilia, e sua figlia Emily Formisano, 8 anni, erano scese per errore lungo una ripida pista da sci, schiantandosi contro un albero a lato del tracciato e perdendo così la vita.

La Procura aveva chiesto per Wolfgruber una pena di quattro mesi con la condizionale per la cartellonistica carente. La difesa di Wolfgrguber, affidata agli avvocati Paride D'Abbiero e Andreas Agethle, aveva chiesto invece l'assoluzione. Ora Wolfsgruber è stato assolto perché il fatto non sussiste. Le motivazione saranno depositate entro 90 giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA