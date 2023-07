Imprese femminili straniere incidono più delle giovanili in E-R

Nel primo trimestre 2023 le imprese femminili attive sono a quota 84.400 pari al 21,4% del totale delle imprese regionali. Si è registrato un calo dello 8,8% (-676 unità). La tendenza è estesa alle imprese non femminili che nel complesso hanno subito una riduzione di 4.211 unità, ma in modo ridotto (-1,3%). È quanto emerge dai dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio di fonte InfoCamere elaborati da Unioncamere Emilia-Romagna.

L'andamento - spiega Unioncamere - è assai diverso se si considerano due sottoinsiemi non disgiunti: le imprese di giovani donne e di donne straniere.

Con l'avvio del 2023 è stato registrato un decremento tendenziale delle imprese femminili giovanili (-3,0%, -111 imprese), che a fine marzo sono risultate 7.025 pari all'8,3% delle imprese in rosa regionali. Alla stessa data, invece, le imprese femminili straniere hanno fatto registrare una ulteriore crescita (+2,3%, +276 imprese) risultano pari a 12.531 vale a dire il 14,8% del totale delle imprese rosa dell'Emilia-Romagna.

La dinamica delle imprese femminili è apparsa estremamente differenziata tra i macrosettori e le sezioni di attività.In particolare, sono state le imprese del commercio ad accusare maggiori difficoltà (-563 unità, -2,6%), con una caduta dovuta alla debolezza del dettaglio, e una variazione negativa anche per il complesso dei servizi (-240 unità, -0,4%). Questo nonostante la base imprenditoriale femminile dell'insieme dei servizi diversi dal commercio abbia continuato a crescere (+323 unità, +0,8%). Sono solo tre le divisioni di attività dei servizi diverse dal commercio che hanno visto ridursi le imprese femminili: sanità e assistenza sociale (-0,5%), trasporto e magazzinaggio (-1,3%), alloggio e ristorazione (--229 unità, -2,4%). Al contrario, il contributo più ampio alla crescita della base imprenditoriale femminile è venuto dalle attività professionali, scientifiche e tecniche (+187 unità, +5,3%). Al di fuori del settore dei servizi, l'unico contributo positivo è giunto dalle imprese delle costruzioni (+28 unità +0,9%).





