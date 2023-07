Carabinieri: Bologna, Santovito saluta, al suo posto Bramato

Dopo quasi due anni in servizio a Bologna saluta la città il comandante provinciale dei carabinieri Rodolfo Santovito, che andrà al comando generale di Roma a ricoprire l'incarico di capo ufficio personale ufficiali.

Al suo posto, da lunedì, il colonnello Ettore Bramato.

"Il mio bilancio personale e professionale è estremamente positivo. Ho avuto la possibilità di lavorare con colleghi straordinari, per competenza e passione. Sono lieto della fiducia che l'amministrazione ha ritenuto di darmi ancora. A Bologna abbiamo portato avanti importanti operazioni di servizio - ha sottolineato - e per quanto riguarda il funzionamento della macchina il risultato più dirompente è sicuramente la stesura di un piano di riarticolazione sul territorio di alcuni aspetti dell'Arma che va in una direttiva di assoluto potenziamento della presenza dei carabinieri. Penso ad esempio alla costituzione della compagnia carabinieri di Casalecchio di Reno, che sarà portata a breve sul tavolo interforze del ministero dell'Interno. E poi il potenziamento con cinque unità in più della stazione carabinieri del quartiere Navile di Bologna".





