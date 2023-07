Un altro annegato nel fiume Trebbia nel Piacentino

Un uomo di 34 anni, di origine ivoriana, ha perso la vita questo pomeriggio annegando nel fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. Era con alcuni amici e si era appena tuffato in acqua, non lontano da Bobbio, quando all'improvviso è stato visto andare sotto, probabilmente trascinato da una corrente in un punto molto profondo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che a bordo di un gommone hanno recuperato il suo cadavere non lontano dal punto in cui era sparito. Sul posto anche l'eliambulanza del 118. Si tratta della quinta vittima, in meno di due mesi, che muore annegata nel fiume piacentino: solo una settimana fa era toccato, non lontano da lì, a padre e figlio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA