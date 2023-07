Incendio in un condominio a Reggio Emilia, 10 intossicati

Dieci persone lievemente intossicate - tra cui due anziane centenarie e due disabili - sono state portate all'ospedale per inalazioni da fumo, in seguito a un principio d'incendio in un condominio di alloggi popolari gestiti da Acer a Pieve Modolena di Reggio Emilia.

Mentre 23 alloggi sono stati dichiarati inagibili con altrettante famiglie - per un totale di una sessantina di persone - sfollate che saranno ospitate altrove, da parenti o in strutture ricettive a carico del Comune. L'allarme è scattato intorno alle 13.30 quando una colonna di fumo, scaturito da un cortocircuito ai quadri elettrici generali negli scantinati, ha cominciato a risalire nel condominio composto da diversi fabbricati a cinque piani ai civici 18, 20, 22, 24 e 26 di via Selvino Folloni. Immediato l'arrivo di diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno dato ordine di evacuare le palazzine abitate da una sessantina di famiglie, circa un centinaio di persone. Spento il fuoco e portate in salvo le persone bloccate ai piani alti, dieci persone sono state portate all'ospedale mentre diversi anziani e bambini sono stati visitati a scopo precauzionale per le inalazioni da medici e personale sanitario nelle ambulanze in loco. Sul posto anche la polizia di Stato e la polizia municipale. I tecnici di Enel sono al lavoro per ripristinare la corrente elettrica nei restanti alloggi agibili.



