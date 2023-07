Blitz di carabinieri e polizia locale in casa Acer a Bologna

Blitz di carabinieri e polizia locale, questa mattina in una casa Acer a Bologna, in via del Lavoro, zona San Donato. Dopo segnalazioni della presidente del Quartiere e della stessa Acer, i militari della stazione Navile, insieme al reparto sicurezza della polizia locale e a quella del quartiere, sono intervenuti nell'appartamento e, all'esito del controllo, hanno denunciato un 58enne campano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e un tunisino 34enne, che viveva lì senza averne titolo, per invasione di terreni ed edifici. Quest'ultimo è stato anche portato in Questura, perché a suo carico c'era un'espulsione, per le specifiche procedure.

Le verifiche poi hanno riguardato anche il mercato Albani, via Dell'Arca, via Tibaldi, con i controlli in diversi edifici e cantine, dove erano state segnalate situazioni di insicurezza e persone sospette.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA