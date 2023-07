Alluvione: Figliuolo 'copriremo le spese per la somma urgenza'

"Sulla base delle indicazioni ricevute dalla presidente Meloni e visto il quadro e le attività fatte con la Regione, ho dato l'indicazione che copriremo le spese sostenute e da sostenere per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza. Questo permetterà ai comuni più piccoli, montani, di avere una boccata di ossigeno, di poter continuare con la loro programmazione". Lo ha spiegato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla Ricostruzione post alluvione, dopo un incontro a Forlì con il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca.

"La strategia in atto è questa: coprire tutte le spese a breve, appena tecnicamente arriveranno i documenti da parte dei Comuni, avvallati dalla Regione, dopo di che la struttura commissariale sottoporrà al mio vaglio queste spese, che saranno interamente coperte". Il passaggio successivo: "Ci concentreremo su un'attività di transizione, che va dalla somma urgenza alla ricostruzione: individuare e mettere in opera interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio".

"So per certo il governo sta lavorando a ulteriori misure, probabilmente vedranno la luce in sede di conversione del decreto o poco dopo", ha aggiunto il commissario.

Sulle spese di somma urgenza, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha sottolineato positivamente l'annuncio del generale: "È una risposta che sblocca, che consente di riprendere cantieri che da 15 giorni si erano fermati. Le somme urgenze erano arrivate al massimo per le possibilità dei Comuni. Con questa posizione, da parte del commissario, possiamo riprendere gli interventi, quelli che hanno requisiti stringenti di somma urgenza".



